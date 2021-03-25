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Украина

Исчезнувший с ковидом Виктор Ляшко рассеял интригу

12:27 25 марта 2021
Виктор Ляшко

Инфицировавшийся Covid-19 после вакцинации главный санитарный врач Виктор Ляшко выздоровел и вернулся к работе, о чем тут же сообщил в соцсети.

По его словам, болезнь, как и прогнозировал он ранее, протекала легко, без осложнений.

Медик подчеркнул, что в соответствии со стандартами Минздрава находился на «больничном» до полного исчезновения клинических проявлений острого респираторного заболевания (с этого дня прошло трое суток).

«В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно», — подчеркнул Ляшко, отметив, что даже если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, болезнь все-равно протекает легче.

Он также уточнил, что вторую дозу вакцины получит через 6 месяцев.

«Благодарю всех за поддержку, получил огромное количество советов, слов вдохновения, мемов, которые действовали лучше лекарств», — пишет главный санитарный врач.

Напомним, на днях бывший вице-премьер по вопросам социальной политики Павел Розенко удивился тому, что заболевший ковидом после вакцинации Виктор Ляшко ничего не рассказывает о том, как себя чувствует.

Фото Facebook Министерства здравоохранения

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