Зеленский работает: Степанов прокомментировал остановку экспорта вакцин из Индии
Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал проблему с получением разрешения властей Индии на отгрузку законтрактированных и проплаченных вакцин CoviShield.
«Мы работаем по разным каналам, и премьер-министр, и президент страны. … Мы должны были получить до конца марта еще 1,5 млн доз. Мы ожидаем разрешения на экспорт вакцин», — цитирует министра «Укринформ».
Степанов добавил, что Украина использует все возможности для получения разрешения, однако проблема существует.
Министр отметил, что есть непонимание со стороны индийского правительства дискуссии в Украине по поводу вакцины, произведенной на мощностях индийского Института сыворотки крови.
Накануне Степанов заявил, что эксперты уверены в отсутствии связи между смертью военнойслужащей и вакциной против коронавируса, которую ей вкололи.
Фото Максима Степанова из социальных сетей.309
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