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Украина

Зеленский работает: Степанов прокомментировал остановку экспорта вакцин из Индии

11:41 25 марта 2021
Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал проблему с получением разрешения властей Индии на отгрузку законтрактированных и проплаченных вакцин CoviShield.

«Мы работаем по разным каналам, и премьер-министр, и президент страны. … Мы должны были получить до конца марта еще 1,5 млн доз. Мы ожидаем разрешения на экспорт вакцин», — цитирует министра «Укринформ».

Степанов добавил, что Украина использует все возможности для получения разрешения, однако проблема существует.

Министр отметил, что есть непонимание со стороны индийского правительства дискуссии в Украине по поводу вакцины, произведенной на мощностях индийского Института сыворотки крови.

Накануне Степанов заявил, что эксперты уверены в отсутствии связи между смертью военнойслужащей и вакциной против коронавируса, которую ей вкололи.

Фото Максима Степанова из социальных сетей.

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