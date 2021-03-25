Виталий Кличко сделал признание по случаю 45-летия брата

В день рождения брата, Владимира Кличко, столичный городской голова Виталий Кличко признался, что 45 лет назад мама сделала ему самый лучший подарок.

На своей страничке в соцсетях мер написал, что в детстве мечтал о брате, и когда ему было пять лет, родился Владимир. Вспомнив, как брат в детстве пытался быть «как старший», он добавил: «Володя, на самом деле, это я всегда на тебя ровнялся. Пилотом когда-то мечтал стать я, а исполнить эту мечту удалось тебе».

Недавно экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBO, IBF и WBA Владимир Кличко показал, что даже после завершения активной спортивной карьеры пребывает в отличной физической форме.

Фото со странички Виталия Кличко в социальных сетях.

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