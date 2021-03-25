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Украина

Леонид Кравчук публично вакцинировался от ковида

11:18 25 марта 2021
Леонид Кравчук

87-летний первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук публично вакцинировался от коронавируса.

Видео появилось в сети.

Известно, что политика вакцинировали Сovishield.

Напомним, ранее публично вакцинировались министр здравоохранения Максим Степанов, президент Украины Владимир Зеленский, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие публичные личности, включая религиозных деятелей. Всех их прививают остаточными дозами вакцины. В соответствии с данными Минздрава на утро 25 марта, в Украине привили 155 587 человек, в т. ч. за день 24 марта — 18 561 человек.

В то же время продолжение национальной кампании вакцинации оказалось под угрозой в связи с решением властей Индии приостановить экспорт вакцины.

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Леонид Кравчук публично вакцинировался от ковида

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