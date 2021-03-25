Нардеп получил подозрение в уклонении от уплаты налогов

Народному депутату Украины сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 97 млн гривен.

Об этом сообщает генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, речь идет об умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

«Следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не совершил», — пишет генпрокурорка.

После завершения строительства нардеп зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества. В течение 2015−2020 годов уполномоченное им лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн доход. Эти средства владелец декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

Ирина Венедиктова не называет фамилии народного депутата. Но, по данным агентства «Интерфакс-Украина», речь идет о самовыдвиженце, члене депутатской группы «За майбутнє» Викторе Мялике.

Напомним, что недавно генпрокурор заявляла, что расследование подписания Харьковских соглашений от 2010 года вряд ли будет иметь юридические последствия для народных депутатов, которые за них голосовали.

Фото со страницы Ирины Венедиктовой в соцсетях.

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