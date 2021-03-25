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Украина

Чубаров счел Навального и его команду шулерами из-за Крыма

10:05 25 марта 2021
Рефат Чубаров

Народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на инициативу команды российского оппозиционера, запустившей сайт «Свободу Навальному», на котором размещена карта России с оккупированным Крымом.

На своей страничке в соцсетях Чубаров рассказал, что пообщался с представителем превыборного штаба Навального Леонидом Волковым, предложив ему «привести границы РФ в соответствие с международно — признанными границами Украины».

«Господин Волков пояснил мне невозможность предложенного мною исправления. Мне не хотелось бы транслировать аргументы Леонида Волкова, поэтому я предложу ему самому включиться здесь в обсуждение данной крайне неприглядной ситуации. Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем тогда являются те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова? Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным — хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме», — пишет Рефат Чубаров.

Под этим постом завязалась дискуссия, в ходе которой лидер Меджлиса заявил о шулерстве россиян.

Напомним, что недавно Рефат Чубаров раскритиковал идею первого президента Украины Леонида Кравчука о необходимости вынесения на референдум вопроса о Крыме и Донбассе.

Фото Рефата Чубарова из социальных сетей.

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