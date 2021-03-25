Появилось видео ответного удара ВСУ по боевикам в зоне ООС

Бойцы из группы К-2 (54 ОМБр) выложили в сеть видео ответного удара по позициям российско-оккупационных войск на Донбассе.

«Где-то на просторах Донецкой области был себе опорный пункт, где службу несли „бравые“ воины из „Востока“, который основал Саша Ходок (Александр Ходаковский. — Авт.). Служили они не очень мирно, вели огонь по нашим позициям из различного вооружения, чем доставляли немало хлопот нашим ребятам. Разведчики некоторое время вели наблюдение за этой позицией, и в один из дней был нанесен огневой удар из незапрещенного вида вооружения», — говорится в сообщении на страничке группы К-2 в социальных сетях.

Время проведения операции не уточняется.

Напомним, что 19 марта противник из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям ВСУ в районе населенного пункта Водяное в Донецкой области — погиб украинский военный.



Фото — скриншот.

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