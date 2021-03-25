Степанов исключил связь между смертью военной и ее вакцинацией от ковида

Эксперты Министерства здравоохранения уверены в отсутствии взаимосвязи между вакцинацией военнослужащей в Одесской области и ее смертью от острой сердечной недостаточности. Такое заявление в интервью Радио Свобода сделал министр Максим Степанов.

При этом он сослался на результаты проверки вакцины AstraZeneca в европейских странах.

«Проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор „Европейское медицинское агентство“, ВОЗ — и не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от каких-то заболеваний сердечно-сосудистых», — заявил министр.

По его словам, он лично общался с судебным экспертом, который проводил вскрытие тела умершей пациентки и министра заверили — тромбоз не подтвердился.

«Он (эксперт. — Авт.) четко, это же человек, который несет серьезную ответственность за свои действия, говорит, что нет намека на какие тромбозы. То есть да, это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека», — подчеркнул министр.

Тем не менее, по его словам, каждый случай смерти вакцинированного человека в течение 30 дней после иммунизации будет расследоваться, независимо от причины смерти.

А тем временем уже в Черновцах утром 24 марта скончался провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта прошел иммунизацию от COVID-19 первой дозой вакцины Covishield / AstraZeneca, а 16 марта был госпитализирован с симптомами инсульта. Согласно официальным выводам, именно инсульт и стал причиной смерти провизора.

28

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter