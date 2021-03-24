МВД изменило правила выдачи номерных знаков транспортных средств: что нового
МВД Украины утвердил приказ, которым установил единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, документом определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков и установлены требования к их информационному содержанию и техническим характеристикам.
В пресс-службе МВД поясняют, что основным нововведением является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) авто.
Указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.
«Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат на изготовление и логистических расходов на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов», — заявляют в МВД.
Напомним, в феврале Рада ввела штраф за езду с грязным номерным знаком — 510 гривен.
Фото Национальной полиции42
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