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Украина

МВД изменило правила выдачи номерных знаков транспортных средств: что нового

22:49 24 марта 2021
Номерной знак

МВД Украины утвердил приказ, которым установил единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, документом определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков и установлены требования к их информационному содержанию и техническим характеристикам.

В пресс-службе МВД поясняют, что основным нововведением является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) авто. Т. е. каждый сервисный центр МВД будет выдавать номерные знаки только своей области, независимо от места прописки автовладельца.

Указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

«Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат на изготовление и логистических расходов на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов», — заявляют в МВД.

Напомним, в феврале Рада ввела штраф за езду с грязным номерным знаком — 510 гривен.

Фото Национальной полиции

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МВД изменило правила выдачи номерных знаков транспортных средств: что нового

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