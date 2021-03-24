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Украина

Черкассы отказались усилить карантин: мэр считает это «нецелесообразным»

20:58 24 марта 2021
Анатолий Бондаренко

Скандальный мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, судившийся с президентом Зеленским, отказался усиливать в городе карантин в соответствии с рекомендацией областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Мотивы он объяснил в видеообращении, заявив, что хотел бы «посоветоваться …с жителями города» перед тем, как городская комиссия примет окончательное решение о карантинных ограничениях.

«На днях мы проведем заседание нашей комиссии. Однако я сразу скажу, что многие решения, которые приняла областная комиссия, по моему мнению, поддерживать нецелесообразно», — сказал городской голова.

Среди таких «нецелесообразных» ограничений Бондаренко перечислил деятельность продовольственных рынков, ресторанов и заведений общественного питания и непродовольственных магазинов.

Вместо этого городские власти, по его словам, четко пропишут количество посетителей (в магазинах) на 1 кв. м площади.

Также городские власти подвергают сомнению необходимость ограничений на осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом (50% мест для сидения), объясняя, что проконтролировать количество пассажиров будет «практически невозможно».

Напомним, Черкассы проигнорировали и зимний «локдаун».Тогда Анатолий Бондаренко в видеообращении к землякам сказал, что на фоне снижения количества заболевших COVID-19, он считает, что вводить жесткие ограничения в городе не время.

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