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Украина

Дело о «Харьковских соглашениях»: Азарову сообщили о подозрении в госизмене

20:04 24 марта 2021
Николай Азаров

Экс-премьер-министру Украины Николаю Азарову сообщили о подозрении в государственной измене из-за согласования проекта «Харьковских соглашений». Об этом информирует Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Азарова подозревают в том, что он действовал совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины Янковичем и понимал, что соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания российского Черноморского флота противоречит Конституции и Закону «О международных договорах Украины».

20 апреля 2010 года экс-премьер-министр согласился на навязанные президентом РФ Дмитрием Медведевым условия о продлении пребывания Черноморского флота России на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ. Затем Николай Азаров обеспечил согласование проекта Соглашения и его ратификацию различными ведомствами без фактического рассмотрения документов.

В апреле 2010 года на закрытом заседании Кабинета министров Украины Азаров подписал распоряжение об одобрении указанного Соглашения Правительством Украины. При этом, он совершил действия, которые нанесли вред стране. В результате Азарову сообщили о подозрении в государственной измене.

Напомним, по «Харьковским соглашениям» 2010 года ряд важных решений принял СНБО.

Фото Николая Азарова из Википедии

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