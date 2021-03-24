После вакцинации умер сотрудник военного госпиталя в Черновцах: Минздрав выступил с заявлением

В Черновцах утром 24 марта скончался провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта прошел иммунизацию от COVID-19 первой дозой вакцины Covishield / AstraZeneca, а 16 марта был госпитализирован с симптомами инсульта. Как сообщает Министерство здравоохранения, именно инсульт и стал причиной смерти провизора.

Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата у мужчины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. У двух из них был подтверджен COVID-19, поэтому забор материала для ПЦР-тестирования осуществили и в умершего для анализа.

С начала прививочной кампании в Украине привили 137 026 человек. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации.

Напомним, 23 марта на Одесчине через 2 дня после иммунизации скончалась военнослужащая. Еще до экспертизы в Минздраве заявляли, что у умершей были хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни, а окончательный вердикт медиков гласит — «острая сердечно-сосудистая недостаточность».

967

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter