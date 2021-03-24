27.71 / 27.91 32.73 / 33.09
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

После вакцинации умер сотрудник военного госпиталя в Черновцах: Минздрав выступил с заявлением

20:00 24 марта 2021
Вакцинация от коронавируса

В Черновцах утром 24 марта скончался провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта прошел иммунизацию от COVID-19 первой дозой вакцины Covishield / AstraZeneca, а 16 марта был госпитализирован с симптомами инсульта. Как сообщает Министерство здравоохранения, именно инсульт и стал причиной смерти провизора.

Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата у мужчины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. У двух из них был подтверджен COVID-19, поэтому забор материала для ПЦР-тестирования осуществили и в умершего для анализа.

С начала прививочной кампании в Украине привили 137 026 человек. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации.

Напомним, 23 марта на Одесчине через 2 дня после иммунизации скончалась военнослужащая. Еще до экспертизы в Минздраве заявляли, что у умершей были хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни, а окончательный вердикт медиков гласит — «острая сердечно-сосудистая недостаточность».

967

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наташа Королева

«Не похожа»: 47-летняя Наташа Королева похвасталась фигурой в купальнике

Алла Пугачева

Алла Пугачева показала «брата»

Максим Галкин

Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников

булитко

«Каждый пальчик бы облизал»: устроившую трансляцию из ванны Булитко атаковали «любовники»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер