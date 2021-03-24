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Украина

Индия обиделась на критику вакцины CoviShield в Украине: новые поставки могут быть отложены

17:06 24 марта 2021
Вакцинация от коронавируса

Поставка следующей партии вакцины от коронавируса CoviShield (AstraZeneca) в Украину может быть отложена на определенный срок. Об этом в Facebook предупредил народный депутат, глава профильного Комитета Рады Михаил Радуцкий.

Он связывает это как с информационной кампанией, развернутой против вакцины в Украине, так и с высоким спросом на вакцину в мире.

По словам депутата, МИД уже получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений в отношении Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину.

«Только на территории Европы и Индии уже было использовано около 50 миллионов доз этой вакцины. Значительные объемы препарата законтрактовали такие страны, как Канада, Великобритания, Бразилия и другие», — говорится в письме.

Тем не менее, по информации Радуцкого, президент Владимир Зеленский поручил министрам здравоохранения и иностранных дел Максиму Степанову и Дмитрию Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield в Украину.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Украине началась 24 февраля. По данным Минздрава, на 24 марта первую дозу вакцины получили 121,9 тысяч человек (0,2% населения). При этом по плану Минздрава до 1 апреля были привить 367 тысяч человек I очереди (медики, задействованные в лечении пациентов с COVID-19), военные в зоне ООС и лица, живущие в интернатах). 22 марта стартовал второй этап вакцинации, предполагающий иммунизацию медиков и украинцев старше 80 лет.

Однако на данный момент Украина получила только 500 тысяч доз вакцины CoviShield при потребности до 1.07.2021 года не менее 6,4 млн доз. Таким образом, даже если до 21 марта в Украину поставят 1,5 млн доз CoviShield, это не решит проблему.

Также законтрактованы 100 тыс. доз вакцины Pfizer (она стала второй зарегистрированной в Украине после CoviShield), около 2 млн доз Sinovac, 15 млн доз NovaVax, при этом, по информации Обозревателя со ссылкой на расчеты КМ, всего вакцинации в Украине подлежат 34,3 млн человек.

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