Попав в ДТП в пьяном виде, водитель теперь может оказаться за решеткой

Изменения санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) касаются всех участников движения: не только водителей, но и пешеходов, велосипедистов. Есть и первые водители, оштрафованные по новым санкциям. В связи с этим напоминаем читателям основные нормы заработавшего закона.

Новые впечатляющие штрафы, в соответствии с законом, действуют с 17 марта. Времени на раскачку и осознание реальности водителям не дали. Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий отчитался в «Фейсбуке»: «В Киевской и Ривненской областях патрульные остановили „первых ласточек“, которые получили новые штрафы за нарушение Правил дорожного движения».

Так, в селе Чайки Киевской области патрульные задержали мужчину, лишенного ранее права управления, но снова севшего за руль. Его заметили и привлекли к ответственности — штрафу в размере 20 тысяч 400 гривен. Напомним, ранее за подобное нарушение предусматривался штраф всего 510 гривен.

Второй нарушитель — из Ривного, не успев получить водительское удостоверение, сел за руль, но был остановлен полицией. «Пусть этот случай будет для него хорошим уроком, за который придется заплатить штраф в 3 тысячи 400 гривен», — рассказал Алексей Белошицкий.

Одна из важных новаций заключается в том, что теперь будет шире применяться административный арест — если суд, изучив материалы дела, решит, что банальный штраф не сможет изменить поведение нарушителя. Например, 10 суток ареста грозит водителю за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А злостный нарушитель, до этого уже дважды привлекавшийся к административному взысканию за езду подшофе и позволивший себе в третий раз сесть за руль пьяным, может попасть за решетку на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией автомобиля. Также админарест на 10—15 суток грозит за самовольное оставление места ДТП. Кроме того, отныне езда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в случае ДТП станет отягощающим обстоятельством и будет подпадать уже под уголовную ответственность. Санкции за это преступление предполагают лишение свободы на срок от 3 до 12 лет — в зависимости от тяжести последствий аварии.

Для пешеходов и велосипедистов штрафы за нарушение ПДД увеличены в пять раз. А за непристегнутый ремень безопасности привлечь к ответственности могут пассажира, в том числе и такси. Для удобства читателей мы составили таблицу с наиболее распространенными видами нарушений правил движения и штрафами за них.

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