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Секретарь СНБО призвал отказаться от названия «Донбасс» для Донетчины и Луганщины

14:58 24 марта 2021
данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов согласен с идеей, что украинцам нужно избегать термина «Донбасс», если речь идет о Донецкой и Луганской областях. Нарративы о Донбассе, как об отдельной территории со своими правилами, навязаны страной-агрессором. Мнение Данилова приводит Укринформ.

Секретарь СНБО предлагает не помогать врагу в его пропаганде. «Слова „Донбасс“ нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией: „народ Донбасса“, „выбор Донбасса“, „Донбасс не поставят на колени“… Есть четкие названия территорий Донецкой и Луганской областей, никакого „Донбасса“ не существует», — считает Данилов.

Напомним, ранее российские пропагандисты организовали форум «Русский Донбасс» в оккупированном Донецке. Там главарь «ДНР» Денис Пушилин предлагал захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, включая те районы, которые сейчас подконтрольны Украине.

Фото Олексій Данілов/Facebook

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Секретарь СНБО призвал отказаться от названия «Донбасс» для Донетчины и Луганщины

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