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Украина

Минздрав сделал важное уточнение по поводу обязательного ношения масок на улице

14:47 24 марта 2021
Люди в масках

Постановление Кабмина от 22 марта, согласно которому украинцев из «красных» зон, среди прочего, обязали носить маски в общественных местах, касается случаев, когда человек не может соблюдать безопасную дистанцию.

Об этом «Украинской правде» сообщили в Министерстве здравоохранения.

Напомним, что в постановлении правительства отмечается, что жители населенных пунктов, отнесенных к «красной» зоне из-за распространения коронавируса, обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественных местах, к которым относятся парки, сады, скверы и площадки, а также площади, бульвары, проспекты, улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, пляжи, кладбища…

Однако собеседник интернет-издания пояснил, что если в парках и на улицах «красной» зоны человек соблюдает дистанцию, то от него не потребуют надевать маску.

Напомним, что в «красную» зону были включены Сумская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Одесская области и столица — Киев.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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