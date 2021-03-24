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Украина

В Киеве зафиксирован антирекорд по переполненности больниц

14:33 24 марта 2021
Больница

На среду, 24 марта, столичные больницы уже более чем на 74% заполнены пациентами с коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии, заявил городской голова Киева Виталий Кличко в ходе пресс-брифинга.

«Как видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Отмечу, что сегодня в больницах столицы — наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки», — сказал Кличко.

Он проинформировал, что в столичных больницах лечится 4 065 больных COVID-19, из них 39 детей. При этом 2 703 пациента находятся в тяжелом состоянии. Заполненность коек в медучреждениях — свыше 74%.

В течение 23 марта коронавирус обнаружили у 1 300 киевлян. Установлен антирекорд — умерло 49 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине установлен новый печальный рекорд за время пандемии.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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