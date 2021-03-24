Беглого экс-главу МВД Украины лишили награды разведчика

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко, сбежавший в Россию в 2014 году, лишен ведомственных наград от Главного управления разведки Минобороны.

Знаки отличия Захарченко получил за выполнение разведзадач во времена президентства Януковича. Приказ о лишении наград появился после решения СНБО о дополнительных санкциях против бывших глав МВД и СБУ.

Вместе с Захарченко наград лишены бывшие заместители командующего Военно-Морских Сил Украины Сергей Елисеев и Дмитрий Шакуро.

Виталий Захарченко в Украине объявлен в розыск. По некоторым данным, бывший глава МВД поселился в Подмосковье в элитном коттеджном поселке в Жуковке. В феврале 2021 года Захарченко неожиданно «всплыл» в эфире росТВ и заявил, что готов стать «президентом Донбасса».

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что именно Захарченко разрабатывал операцию по зачистке Евромайдана в 2014 году. А бывший глава СБУ Валентин Наливайченко уверен, что бегство Захарченко в Россию дало козырь агрессору в деле оккупации Украины.

Фото wikipedia.org



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