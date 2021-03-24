27.70 / 27.89 32.73 / 33.08
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Названа причина смерти вакцинированной украинской военной

14:08 24 марта 2021
Вакцинация

Причиной смерти украинской военнослужащей, которая скончалась вскоре после прививки от коронавирусной инфекции, оказалась острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Об этом сообщают в Минздраве, ссылаясь на информацию одесских врачей, делавших вскрытие.

В МОЗ добавили, что результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения.

Напомним, что военнослужащая умерла 23 марта в поселке городского типа Черноморское, что под Одессой. За два дня до смерти ее привили против COVID-19. В тот же день, из того же флакона вакцины, были привиты еще девять человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов зафиксировано не было.

Еще до экспертизы в Минздраве заявляли, что у умершей были хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к какому-либо из компонентов препарата, у нее не было.

Иллюстративное фото с Pixabay.

627

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Парень смотрит в «камеру»

Солнце после дождя со снегом: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Наташа Королева

«Не похожа»: 47-летняя Наташа Королева похвасталась фигурой в купальнике

билык

Ирина Билык получила романтическое предложение от шейха

Эйнат Кляйн

Жену Андрея Макаревича поразило содержимое мусорного бака в Киеве

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер