Названа причина смерти вакцинированной украинской военной

Причиной смерти украинской военнослужащей, которая скончалась вскоре после прививки от коронавирусной инфекции, оказалась острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Об этом сообщают в Минздраве, ссылаясь на информацию одесских врачей, делавших вскрытие.

В МОЗ добавили, что результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения.

Напомним, что военнослужащая умерла 23 марта в поселке городского типа Черноморское, что под Одессой. За два дня до смерти ее привили против COVID-19. В тот же день, из того же флакона вакцины, были привиты еще девять человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов зафиксировано не было.

Еще до экспертизы в Минздраве заявляли, что у умершей были хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к какому-либо из компонентов препарата, у нее не было.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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