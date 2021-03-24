Власти объявили размер выплат для украинцев в «красных» зонах

В «красных» карантинных зонах будут выплачены компенсации физлицам-предпринимателям, вынужденным свернуть деятельность. Компенсация составит 8000 гривен. Об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Как и в случае с зимними карантинными выплатами, деньги получат не все, а строго определенные категории ФЛП.

Шмыгаль предлагает, чтобы кроме восьми тысяч гривен из госбюджета, предприниматели получили компенсации еще и от местных властей. Руководству городов и областей советуют найти ресурсы для поддержки бизнеса.

Напомним, в Украине сейчас восемь «красных» регионов: Закарпатье, Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская, Одесская, Сумская области, Киев и столичный регион. С 25 марта в список добавится Львовская область.

Зимой заявки на получение помощи подали 300 тысяч физлиц-предпринимателей, а киберполиция зафиксировала около ста случаев мошеннических операций с выплатами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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