27.70 / 27.89 32.73 / 33.08
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Зеленского открестились от конфуза с «окончанием полномочий президента»

13:59 24 марта 2021
Владимир Зеленский

В офисе президента объяснили, почему в распоряжении Зеленского об увольнении председателя Кропивницкого районной государственной администрации привели формулировку «в связи с окончанием полномочий президента».

В Telegram-канале Офиса президента сообщается: «Распоряжением президента Украины от 23 марта 2021 № 206/2021-рп от должности председателя Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области освобождена Алла Полищук, которая была назначена на указанную должность 6 марта 2015 года распоряжением № 238 предыдущего президента Украины (в „связи с истечением срока его полномочий“)».

Отмечается, что при избрании нового президента Украины председатели местных государственных администраций выполняют свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций.

Напомним, появилась пародия, посвященная планам Зеленского о новом президентском сроке.

Фото Офиса президента Украины

202

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наташа Королева

«Не похожа»: 47-летняя Наташа Королева похвасталась фигурой в купальнике

билык

Ирина Билык получила романтическое предложение от шейха

Эйнат Кляйн

Жену Андрея Макаревича поразило содержимое мусорного бака в Киеве

Парень смотрит в «камеру»

Солнце после дождя со снегом: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер