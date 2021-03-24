У Зеленского открестились от конфуза с «окончанием полномочий президента»

В офисе президента объяснили, почему в распоряжении Зеленского об увольнении председателя Кропивницкого районной государственной администрации привели формулировку «в связи с окончанием полномочий президента».

В Telegram-канале Офиса президента сообщается: «Распоряжением президента Украины от 23 марта 2021 № 206/2021-рп от должности председателя Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области освобождена Алла Полищук, которая была назначена на указанную должность 6 марта 2015 года распоряжением № 238 предыдущего президента Украины (в „связи с истечением срока его полномочий“)».

Отмечается, что при избрании нового президента Украины председатели местных государственных администраций выполняют свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций.

Напомним, появилась пародия, посвященная планам Зеленского о новом президентском сроке.

Фото Офиса президента Украины

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