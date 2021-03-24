«Привет всем врагам»: находящаяся под следствием Татьяна Чорновол похвасталась фото с моря

Народный депутат Татьяна Чорновол, несмотря на то, что пребывает под следствием, похвасталась фотографиями с моря. Нардеп считает, что следователи сами виноваты: не позаботились о продлении меры пресечения.

«Привет всем врагам, которые из кожи вон лезли, чтобы закрыть меня пожизненно в тюрьме! А я на море… Вы, лузеры, упустили меру пресечения. И не надейтесь, что побег. Я сегодня прилетаю в Украину, потому что через неделю судебное заседание по Майдану», — заявила Чорновол.

Делом против депутата Чорновол занималось Государственное бюро расследований. Татьяну подозревают в поджоге офиса Партии регионов 18 февраля 2014 года и в умышленном убийстве мужчины (сотрудника офиса, погибшего при пожаре). Расследование начали весной 2020 года, суд вынес решение о домашнем аресте для Чорновол, но потом заменил арест личным обязательством.

В декабре 2020 года стало известно, что следствие завершено, и дело Чорновол передается в суд.

Фото Тетяна Чорновол/Facebook

189

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter