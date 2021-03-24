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Украина

Реакция властей на разрисованный ОПУ разозлила Ирену Карпу

12:40 24 марта 2021
Ирена Карпа

Украинская писательница и телеведущая Ирена Карпа возмутилась реакцией власти, решившей наказать людей за протестную акцию на Банковой, в ходе которой было разрисовано здание Офиса президента.

На своей странице в соцменежи Ирена Карпа вспомнила акции «желтых жилетов» во Франции, которые разрисовывали и Триумфальную арку, и парковые скульптуры, но местные власти шли на диалог: «Среди „желтых жилетов“ не было заметных творческих личностей. Это были реальные пролетарии, которые часто и предложение без ошибки написать не могли. Но власть шла с ними на диалог. Держала руку на пульсе. Пыталась прийти к консенсусу».

Она обратила внимание на то, что Влад Сорд — соучредитель издательства, которого отправили под домашний арест, не только творческая личность, но и участник боевых действий, ветеран: «Это значит, что у человека повышенная чувствительность к миру, к справедливости и надругательству в принципе. А теперь добавьте ПТСР и прикиньте, во что превращаются нервы. Что вы сделали для его психологической реабилитации? А для психологической реабилитации тысяч других ветеранов — что?»

Напомнила она и о том, что Влад Сордо пришел поддержать не только одесского активиста Сергея Стерненко, но и ходит на акции поддержки Андрея Антоненко — музыканта, который уже более года находится за решеткой.

«Кто вы такие, чтобы так вести себя в отношении собственных граждан? Вы уже определитесь: или вы наглые сопляки, и тогда что вы здесь делаете, или вы власть. А власть должна идти на диалог с недовольными гражданами. Игнор здесь не проходит. Если вы, конечно, не обиженная телочка или доморощенный пикапер. Кто бы за вас не голосовал на прошлых выборах, они явно не это выбирали», — добавила писательница.

Ранее в МВД Украины назвали фамилии участников акции на Банковой, кому выдвинуты подозрения в уничтожении имущества.

Фото Ирены Карпы из соцсетей.

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