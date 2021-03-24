Появились новые подробности дела о гибели Вячеслава Чорновола

Результаты комплексной судебно-медицинской, транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы обстоятельств ДТП, в котором в 1999 году погиб лидер Народного Руха Вячеслав Чорновил, показала, что причиной смерти стала авария. Об этом замдиректора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало сообщил УП.

Расследование обстоятельств гибели Вячеслава Черновола возобновилось в 2014 году. По словам Тракала, экспертиза длилась почти два года и установила, что повреждение тела погибшего «сформировались в результате травмирования пассажира, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием».

Эксперты пришли к заключению: «Их возникновение является преимущественно результатом действия массивного тупого предмета с преобладающей контактной поверхностью, которым могли быть детали кузова (салона) до его деформации и в дальнейшем части деформированного кузова автомобиля».

При этом экспертиза полностью не исключает теорию о повреждении тела кастетом, хотя подтверждения ей пока не найдены. По словам представителя МВД, расследование будет продолжено.

Вячеслав Чорновил — украинский политик. Погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь — Золотоноша 25 марта 1999 года.

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