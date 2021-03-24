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Украина

Зеленский принял решение о национализации «Мотор Сич»

12:14 24 марта 2021
Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу решение СНБО от 11 марта 2021 года, согласно которому предприятие «Мотор Сич» национализируется.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 «О состоянии выполнения решения СНБО от 1 марта 2018 «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей», введенного в действие указом президента Украины от 6 марта 2018 года», — говорится в указе.

В документе также отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложен на секретаря СНБО — Алексея Данилова.

Напомним, что на днях Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич».

Фото с сайта Офиса президента.

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