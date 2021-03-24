«У меня было из ряда вон событие»: Рудьковский испытал на себе карательную психиатрию в тюрьме РФ

Бывший украинский министр транспорта Николай Рудьковский, попавший за решетку в России за участие в акции протеста под посольством РФ в Киеве, рассказал «Гордону» о царящей в местах лишения свободы карательной психиатрии.

В интервью он рассказал о из ряда вон выходящем событии, когда его отправили на психиатрическую экспертизу в институт Сербского.

«Я там за три недели потерял семь килограммов. Ты находишься под постоянным наблюдением, тебе вместе с жидкостью добавляют что-то такое, от чего раскалывается голова, возможно, сыворотка правды, чтобы ты себя как-то вел и проявлял», — вспоминает Рудьковский и добавляет, что находился в палате с десятком заключенных, среди которых были убийцы, в том числе и один серийный.

По его словам, само нахождение в такой атмосфере очень тяжело. Ведь он находился среди людей, от которых можно ожидать чего угодно — человек может встать к стене и разбить свои руки до локтей.

Также Николай Рудьковский видел человека, который после принудительного лечения превратился в овощ: «Он практически не говорил, он только ел, спал и ходил в туалет. Ноль психики, ноль эмоций на лице — это что-то страшное. Я когда вернулся назад в СИЗО, знаете, ощущение было — слава Богу, я вернулся в тюрьму. В России наказание не только лишением свободы, но и условиями пребывания».

Экс-министр также рассказал, как меняются люди, особенно наркоманы, в частности, «сидевшие» на тяжелых наркотиках: «Они приходят с весом 50−60 килограммов, только через два-три месяца начинают набирать вес. Их лица приобретает цвет, они начинают разговаривать, проявлять талант — оказывается, кто-то рисует, что-то еще может… До этого приходят прям ходячие трупы».

По его наблюдениям, в российские тюрьмы наркотики идут «большим потоком». Когда Рудьковский находился в тюрьме, то там «смотрящим» был мужчина, при котором «наркоты» не было. «Наркота — это трагедия. Потом, когда я уже уходил, буквально за три-четыре дня все поменялось, и в хату наркотики полились рекой», — добавил он.

Напомним, что в Украине Николаю Рудьковскому инкриминируют причастность к похищению топ-менеджера одной из газодобывающих компаний в 2012 году. Это — нынешний «слуга народа» Олег Семинский, которого удерживали несколько лет и вымогали несуществующий долг в 200 миллионов долларов.

Подозрение ему вручили прямо в аэропорту «Борисполь» сразу же по прилету из России.

Фото Николая Рудьковского из социальных сетей.

298

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter