«Лишь Аваков, может, сможет без тебя»: «второму сроку» Зеленского посвятили пародию

Политический сатирик Богдан Процишин посвятил свою новую песню амбициозным планам Зеленского о новом президентском сроке. За основу был взят хит Стаса Михайлова «Без тебя».

Зеленскому намекают, что у него нет иного выбора, кроме как держаться за президентский пост. Потому что если Зеленский уйдет из политики, команда «слуг» тотчас разбежится «кто на биржу, кто в услуги». Про самых известных медиалиц СН, да про их лидера очень скоро забудут. На политическое будущее, по прогнозам Процишина, может рассчитывать разве что глава МВД, бессменный министр при двух президентах и пяти премьерах:

«Без тебя, без тебя

все они не нужны станут без тебя.

Лишь Аваков, может, сможет без тебя».



Богдан Процишин известен как автор фотожаб на политические темы. Также Процишин освещает самые резонансные события в стране в песнях-пародиях.

Фото president.gov.ua

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