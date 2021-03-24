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Украина

Бухгалтер первой категории: появились подробности об умершей после вакцинации украинской военной

10:40 24 марта 2021
инна нарожная

Военнослужащей, скончавшейся в Черноморске Одесской области через двое суток после вакцинации, было 43 года. Одесские Telegram-каналы сообщают, что звали женщину Инна Нарожная, она служила в в/ч а3880 в звании старшего солдата.

Инна Нарожная была бухгалтером первой категории, она подписала контракт и собиралась ехать на Донбасс в район Операции объединенных сил.

У себя на странице в Facebook Инна указала, что закончила одесскую академию связи им. Попова. С 2019 года Нарожная публиковала в сети свои фото в военной форме с шевронами 28 ОМБр.

В Минздраве говорят, что судмедэкспертиза еще не установила точную причину смерти военнослужащей, но, по предварительным данным, к летальному исходу привело острое нарушение кровообращения. Аллергии на компоненты вакцины у военной не было.

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инна нарожная

Бухгалтер первой категории: появились подробности об умершей после вакцинации украинской военной

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