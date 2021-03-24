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Украина

Зеленский анонсировал победу над туберкулезом

10:17 24 марта 2021
Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна намерена «преодолеть эпидемию туберкулеза к 2030 году».

Об этом Зеленский написал в Twitter.

«COVID19 — не повод забывать о других болезнях. Сегодня — Всемирный день борьбы с туберкулезом», — пишет президент и добавляет, что в 2020 году заболеваемость открытой формой туберкулезом снизилась на 30 процентов.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ «О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью». Безвиз для туристов КНР вводят с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.

Фото Владимира Зеленского из социальных сетей.

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