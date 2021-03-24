Из-за ковида умер украинский митрополит

23 марта скончался митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (в миру — Владислав Васильевич Махота). Как сообщили в Православной церкви Украины, причиной смерти митрополита стали осложнения после коронавирусной инфекции.

Митрополиту Антонию было 54 года. Сам он родом из Харьковской области и там же получил образование — окончил Харьковский политехнический институт. Священником стал в 1991 году: сначала служил в крымской епархии Московского патриархата, потом перешел в УПЦ КП и стал настоятелем собора в Симферополе. В 1997 возглавил Хмельницкую и Каменец-Подольскую епархию. В 2012 году возведен в сан митрополита.

23 марта в Украине зафиксировано рекордно высокое число умерших от коронавирусной болезни — 342 человека за сутки.



749

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter