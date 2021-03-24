Зеленский ввел безвиз для китайцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью».

Как сообщают в Офисе президента, временный безвизовый режим для граждан КНР вводится на период с 1 апреля по 30 сентября 2021. Он также распространяется и на транзитные поездки через территорию Украины.

Подчеркивается, что срок пребывания в Украине китайских туристов, которые воспользуются этой возможностью, не должен превышать 30 дней в течение 180 дней.

Напомним, что летом 2020 года Зеленский уже подписывал указ о временном безвизе для туристов из КНР .

Фото с сайта Офиса президента.

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