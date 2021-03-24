В Украине новый антирекорд по суточному количеству умерших от ковида

В Украине новый печальный рекорд: за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 342 человека. Такие данные привел министр здравоохранения Максим Степанов.

Общее число заболевших за сутки хоть и не рекордное, но все же очень высокое. Диагноз подтвержден у 14 174 человек, в том числе у 750 детей та 434 медработников.

За последние сутки по числу заболевших печальное лидерство сохраняет Киев (1300 новых диагнозов), Одесская область (1177), Хмельницкая (994), Львовская (939) и Киевская (813).

С начала эпидемии заразились коронавирусом свыше полутора миллионов человек (1 579 906), более 30 тысяч скончались.

ФАКТЫ собрали полную статистику заболеваемости и смертности от коронавируса по областям.

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