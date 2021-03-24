В ВСУ сообщили о внезапной смерти прошедшей вакцинацию военной

Вечером 23 марта в поселке Черноморское Одесской области на улице потеряла сознание и скончалась военнослужащая. Прохожие вызвали скорую, но когда прибыли врачи, уже было слишком поздно. Реанимация не помогла, медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшей.

В Одесской облгосадминистрации подтвердили этот инцидент, но просят преждевременно не связывать смерть с тем фактом, что 21 марта женщина вместе с другими военнослужащими была вакцинирована против ковида.

Судмедэкспертиза назначена на 24 марта. Вместе с военнослужащей прививку получили еще 120 человек. Руководство области заверяет, что сообщений о других поствакцинальных реакциях не поступало.

Управление медицинских сил ВСУ уточнило, что военнослужащая заключила контракт и готовилась ехать на Донбасс. Как и предусмотрено процедурой, перед отправкой в район Операции объединенных сил, военнослужащей была сделана прививка от COVID-19.

В медслужбе воинской части зафиксировано, что по состоянию на утро 23 марта военнослужащая не жаловалась на самочувствие. У женщины были хронические болезни, в том числе гипертония, но пока врачи воздерживаются от выводов о причинах смерти.

Напомним, 21 марта в Украине было сделано 11125 прививок от коронавирусной инфекции, всего с начала кампании вакцинировано более 100 тысяч человек.

Фото armyinform.com.ua

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