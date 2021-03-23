Зеленский указом заблокировал в Украине ведущие российские интернет-ресурсы

Президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских граждан и компаний из РФ. Санкции вводятся на три года. В список попали крупнейшие российские телеканалы и интернет-ресурсы.

Под санкциями до 2024 года будут находиться холдинг «Россия сегодня» (ukraina.ru), Федеральное агентство новостей (jpgazeta.ru", «asd.news», «pikinform.ru», «dnronlane.su», «i-don.ru», «rumedia24.com», «dnr24.su», «rmnews.ru», «howto-news.info», «novosti.icu), Лента.Ру, Утро.Ру, Газета.Ру, Интернет-Пресса (svpressa.ru), ТВ-Новости (rt.com), «Справочник Патриота» (ruxpert.ru), «Кассад Групп» (voicesevas.ru), СМИ2 (smi2.ru).

В санкционный список вошли страховые, строительные, торговые, добывающие компании из РФ. В список физлиц, против которых вводятся ограничения, кроме россиян попали трое депутатов Европарламента от Франции (Виржини Жорон, Лакапель Жан-Лин, Оливье Филипп). Они приезжали в Крым в 2020 году как «наблюдатели» за голосованием за обнуление президентских сроков Путина и после своей поездки внесены в базу «Миротворца».

Фото president.gov.ua

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