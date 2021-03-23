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Украина

Киев могут вывести из «красной» зоны уже через пять дней: названы условия

17:34 23 марта 2021
карантин

В Киеве с 20 марта было введено ужесточение карантина, а с 23 марта город отнесен к «красной» зоне. В таком режиме город будет жить следующие пять дней, а потом ограничения могут снова ослабиться. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в комментарии РБК-Украина.

«Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям… Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены усилить ограничения», — объяснил Поворозник.

Дополнительные ограничения, о которых упомянул замглавы КГГА, — это полная остановка общественного транспорта. Пока что через Киев, несмотря на «красный» статус, продолжают ходить пассажирские поезда, по обычному графику работают городские автобусы, троллейбусы, трамваи.

Чтобы выйти из красной зоны, Киеву необходимо подтвердить, что в течение трех дней загруженность спецбольниц составляет менее 65%, тестирований за неделю было более 300 на 100 тыс. населения, а позитивных тестов — меньше 20%. Также требуется, чтобы госпитализаций за неделю было меньше 60 на 100 тыс. населения и максимум на 50% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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