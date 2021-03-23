В Украине только одна область осталась «желтой»: «доходчивая» инфографика от Минздрава

За месяц Украина прошла путь от сплошной желтой карантинной зоны до практически полного перехода в красно-оранжевую. «Желтой» остается только Херсонская область, о чем свидетельствует карта от Минздрава. Пока в остальных регионах регистрируют несколько сотен новых больных ежедневно, в Херсонской врачи отчитались о 31 заболевшем за последние сутки.

Восьми регионам, включая столицу и Киевскую область, сейчас присвоен «красный» статус с самыми жесткими ограничениями. Маски необходимо носить во всех общественных местах, включая улицы и парки. Тем не менее, регионы подходят к запретам избирательно. Так, Киев уже заявил, что «краснозонное» требование об остановке всех видов транспорта выполняться не будет. Общественный транспорт будет работать. «Укрзалізниця» также пока сохранит высадку/посадку пассажиров в краснозонных Киеве, Одессе и Сумах.

Фото pixabay.com

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