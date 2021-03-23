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Украина

«Укрзалізниця» не будет отменять поезда в «краснозонных» Киеве, Одессе и Сумах

16:19 23 марта 2021
Поезд

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС установлены ограничения на высадку и посадку пассажиров в столице, Киевской, Сумской и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Неизменным остался перечень регионов, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, в него входят: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Продажа билетов на поезда этого направления будет разрешена при исключении регионов из перечня «красных зон». Пока в эти области готовятся специальные рейсы.

Сейчас транспортные ограничения вводятся отдельными решениями государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически при попадании области в официальный перечень «красных зон».

Для пассажиров, вынужденных срочно покинуть регион, «Укрзалізниця» организует спецрейсы.

Напоминаем, в «красных зонах» запретили ходить по улицам без масок.

Фото: «Укрзалізниця»

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