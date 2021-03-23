27.63 / 27.80 32.76 / 33.12
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ветерана АТО отправили под арест за разбитое стекло в Офисе президента

15:45 23 марта 2021
Суд

Сооснователя и художественного редактора издательства «Дом Химер» Влада Сорда, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе, отправили под круглосуточный домашний арест после акции протеста под Офисом президента на Банковой.

Об этом сообщается в Twitter одесского активиста Сергея Стерненко, который после обвинительного приговора суда находится в СИЗО, и в поддержку которого митинговали на Банковой.

«Владу Сорду Печерский суд дал круглосуточный домашний арест, фактически, лишив его свободы за «разбитое стекло», — говорится в сообщении.

Тем временем «Павловский ньюз» публикует видео с Сордом, который вышел из зала суда. Отмечается, что его защита будет опротестовывать избранную меру пресечения. Его адвокат уточнил, что при задержании в сумке Влада был обнаружен нож, поэтому ему инкриминируют попытку нанесения телесных повреждений.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что после акции был задержан один ее участник — «Владислав С.», которому инкриминировали хулиганство.

Напомним, что после акции сообщение о подозрении по статье о хулиганстве получил и лидер движения «Гонор» Сергей Филимонов.

Тем временем в МВД назвали имена тех, кого хотят наказать за порчу офиса Зеленского.

Иллюстративное фото с Pixabay.

151

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Максим Галкин

Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников

Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Гросу

«Выглядите на 50»: Алина Гросу нарвалась на критику из-за смены образа

внук Ротару

«До неприличия…» Сын Ротару выдвинул «обвинение» ее внуку по случаю 27-летия

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер