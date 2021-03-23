Хотят наказать за порчу офиса Зеленского: МВД обнародовало имена

Министерство внутренних дел доказывает что акция в поддержку Сергея Стерненка, прошедшая в субботу, 20 марта, под Офисом президента, не была мирной. Опубликовано соответствующее видео.

«20 марта в Офисом президента был не мирный митинг. Организаторы заранее планировали столкновения и насилия в отношении правоохранителей», — утверждают в МВД.

Обнародованы имена тех, кому предъявлены подозрения в уничтожении имущества, являющегося государственной собственностью:

Владислав Гранецький-Стафийчук (председатель общественной организации «Гонор» Сергей Филимонов; представитель организации «Гонор» Алексей Белковский, ветеран АТО Влад Сорд.

У МВД речь шла также о том, что в порче имущества участвовал председатель общественной инициативы «Защитим Протасов Яр» Роман Ратушный, но он утверждает, что на обнародованном видео его нет.

Ранее сообщалось, что в ходе акции на Банковой были выбиты несколько стекол в дверях.

Фото: скриншот видео

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