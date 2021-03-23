27.63 / 27.80 32.76 / 33.12
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Хотят наказать за порчу офиса Зеленского: МВД обнародовало имена

15:42 23 марта 2021
Акция

Министерство внутренних дел доказывает что акция в поддержку Сергея Стерненка, прошедшая в субботу, 20 марта, под Офисом президента, не была мирной. Опубликовано соответствующее видео.

«20 марта в Офисом президента был не мирный митинг. Организаторы заранее планировали столкновения и насилия в отношении правоохранителей», — утверждают в МВД.

Обнародованы имена тех, кому предъявлены подозрения в уничтожении имущества, являющегося государственной собственностью:

Владислав Гранецький-Стафийчук (председатель общественной организации «Гонор» Сергей Филимонов; представитель организации «Гонор» Алексей Белковский, ветеран АТО Влад Сорд.

У МВД речь шла также о том, что в порче имущества участвовал председатель общественной инициативы «Защитим Протасов Яр» Роман Ратушный, но он утверждает, что на обнародованном видео его нет.

Ранее сообщалось, что в ходе акции на Банковой были выбиты несколько стекол в дверях.

Фото: скриншот видео

188

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Максим Галкин

Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников

Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Гросу

«Выглядите на 50»: Алина Гросу нарвалась на критику из-за смены образа

внук Ротару

«До неприличия…» Сын Ротару выдвинул «обвинение» ее внуку по случаю 27-летия

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер