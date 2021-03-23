27.63 / 27.80 32.76 / 33.12
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

За нападение на медика — тюрьма: Раде предложили новый закон

15:26 23 марта 2021
скорая помощь

Нападения на бригады скорой помощи стали пугающе частыми. Бороться с агрессивными хулиганами предлагается новым законом. Если инициатива получит голоса депутатов, то за избитого медика можно будет отправиться в тюрьму на 12 лет. Об этом сообщил комитет парламента по здравоохранению.

Законопроект № 5124 был доработан и снова подан в Раду. Предлагается, чтобы применение силы против медработника или фармацевта каралось строже, чем просто нападение. Так, за угрозы убийством предлагается наказывать двумя годами лишения свободы. За побои хотят ввести наказание до пяти лет тюрьмы. За тяжелые травмы медработнику — от пяти до 12 лет заключения.

Авторы законопроекта напоминают, что в Украине было немало случаев, когда вооруженные лица нападали на аптеки в поисках психоактивных препаратов и денежных ценностей. Также зафиксированы инциденты, когда работников «скорой» оскорбляли или избивали за якобы опоздание на вызов, за отказ выдать рецептурные препараты, за объективную невозможность помочь больному. Были и случаи немотивированной агрессии, которые участились после объявления карантина в 2020 году.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

68

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Максим Галкин

Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников

Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Гросу

«Выглядите на 50»: Алина Гросу нарвалась на критику из-за смены образа

внук Ротару

«До неприличия…» Сын Ротару выдвинул «обвинение» ее внуку по случаю 27-летия

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер