Нападения на бригады скорой помощи стали пугающе частыми. Бороться с агрессивными хулиганами предлагается новым законом. Если инициатива получит голоса депутатов, то за избитого медика можно будет отправиться в тюрьму на 12 лет. Об этом сообщил комитет парламента по здравоохранению.

Законопроект № 5124 был доработан и снова подан в Раду. Предлагается, чтобы применение силы против медработника или фармацевта каралось строже, чем просто нападение. Так, за угрозы убийством предлагается наказывать двумя годами лишения свободы. За побои хотят ввести наказание до пяти лет тюрьмы. За тяжелые травмы медработнику — от пяти до 12 лет заключения.

Авторы законопроекта напоминают, что в Украине было немало случаев, когда вооруженные лица нападали на аптеки в поисках психоактивных препаратов и денежных ценностей. Также зафиксированы инциденты, когда работников «скорой» оскорбляли или избивали за якобы опоздание на вызов, за отказ выдать рецептурные препараты, за объективную невозможность помочь больному. Были и случаи немотивированной агрессии, которые участились после объявления карантина в 2020 году.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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