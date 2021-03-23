«Взят в заложники?» В ПЦУ увидели особый знак на одежде проклинающего их митрополита

В облачении митрополита РПЦ в Запорожье Луки (Коваленко) увидели тайный знак, говорящий о просьбе о спасении. Об этом в Facebook с иронией написал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

Зоря пишет, что митрополит Лука на службе по случаю торжества православия клеймил ПЦУ. Ему присуща любовь к проклятиям и публичное злословие в отношении Православной церкви Украины. Но в облачении, которое митрополит Лука надел на службу, нашиты кресты, дизайн которых — копия дизайна официальной символики ПЦУ.

«Возможно, так владыка подает нам всем сигнал: „Спасите, меня заставляют писать и говорить всякие глупости, но в душе я — за ПЦУ“. Ведь именно так часто делают люди, которые не могут прямо заявить о своем бедственном положении — дают намеки символическими вещами», — пишет Зоря.

Напомним, 6 января 2019 года Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ. С этого дня Православная церковь Украины стала независимой равноправной автокефальной церковью среди других поместных автокефальных церквей Вселенского православия. ПЦУ признали, в том числе Александрийский патриархат, Православная церковь Греции, Православная Церковь Кипра. После такого шага Российская православная церковь разорвала отношения с этими церквями.

Фото facebook.com/

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