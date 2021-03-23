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Украина

Украинцам в «красных» зонах запретили ходить без масок по улицам

14:41 23 марта 2021
люди

В «красных» карантинных зонах на территориях общего пользования нужно находиться в защитных масках. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 22 марта.

По закону Украины о благоустройстве, напоминает «Украинская правда», к территориям общего пользования относятся парки, в том числе гидропарки, парки культуры и отдыха, сады, скверы и площадки.

В перечень также входят памятники культурного и исторического наследия, площади, бульвары, проспекты, улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, пляжи, кладбища и другие территории общего пользования.

Напомним, на 23 марта в «красную» карантинную зону вошли Киев и 7 областей Украины — Сумская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая и Одесская.

В тоже время, Кабмин принял решение о том, что местные органы власти самостоятельно решают вопросы ужесточений по работе общественного транспорта. В Киеве решили транспорт не останавливать.

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