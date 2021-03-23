За 2020 год в рамках «Великого будівництва» уже построено больше, чем за несколько предыдущих лет, — Юрий Голик

В прямом эфире «11 канала» Юрий Голик рассказал о том, как президентская программа «Велике будівництво» повлияла на ВВП Украины, о том, как украинские компании научились строить дороги, а также о том, как реконструкции школ прямо влияют на качество знаний и успешность украинских учеников.

По словам Голика, украинское государство никогда не тратило таких денег на инфраструктуру, как с начала старта «Великого будівництва».

«Если посчитать объемы финансирования, выделенного в 2020 году на „Велике будівництво“ — Дорожный фонд, ГФРР, областные бюджеты, субвенции и т. д. , получится более 110−120 млрд гривен. Это, по сути, 10% от госбюджета», — отметил он.

По разным оценкам экономистов, вклад «Великого будівництва» в рост ВВП составил от 2 до 4%. В прошлом году, из-за кризиса вызванного пандемией, было падение на 6%. Если бы не было президентской программы строительства инфраструктуры, ВВП упал бы на 10%. В первую очередь, такой эффект получился за счет того, что ремонт дорог и строительство имеют один из самых высоких мультипликаторов. К тому же эффект ощутило огромное количество смежных областей. Потому что проще стала логистика, стало легче передвигаться по стране.

«Программа „Велике будівництво“ достигла успеха, потому что впервые в истории были жесткие сроки исполнения. И под ними все подписались публично, начиная с первых лиц государства. Было заявлено, в том числе и президентом Зеленским, что в 2020 году мы отремонтируем и построим 4 тыс. км дорог „Укравтодора“, 2,5 тыс. км дорог местных ОГА, реконструируем и построим 100 школ, 100 садиков и 100 стадионов. По факту так и произошло, четко в рамках года. У „Укравтодора“ на балансе 48 тыс. км дорог, и за прошлый год было сделано 4 тыс., то есть 10%. В этом году будет еще сделано 10−15%, но главное, что нормальные качественные маршруты между городами уже появились», — рассказал Голик.

Эксперт отметил, что во всех странах антиковидный фонд назывался антикризисным, который в том числе финансировал антиковидные мероприятия. У нас почему-то его назвали антиковидным.

«В феврале 2020 года я написал пост о том, сколько денег будет потрачено на дороги, и там стояли точные цифры. То есть именно та сумма в 35 млрд, которые были выделены из так называемого антиковидного фонда, была понятна уже в феврале. В конце 2019 года „Нафтогаз“ победил „Газпром“ в Стокгольмском арбитраже, и „Газпром“ был вынужден вернуть 3 мрлд долларов. Тогда сразу поступило предложение: давайте хоть раз в жизни эти деньги не проедим, а отправим на развитие. Перед правительством премьер-министра Гончарука, советником которого я тогда работал, стоял простой вопрос: куда потратить эти деньги — на дороги или инновацию жилфонда. Модернизацию жилфонда, которая бы позволила снизить годичные суммы в платежках от 20% до 40%, запустить в прошлом году не удалось, потому что не нашлось команды менеджеров, которые бы взялись за эти процессы», — рассказал Голик.

Когда появился антиковидный фонд, туда стянули все деньги, и была договоренность, что 35 млрд из денег «Нафтогаза» пойдут на дороги, отметил Голик.

«Более того, учитывая тот факт, что растет социальная напряженность из-за пандемии, была достигнута жесткая договоренность: если на медицину не хватает, то дороги подождут. На медицину было выделено 22 млрд, Минздрав потратил 18, еще 4 осталось в запасе. Все, что здравоохранение попросило, им дали. Кроме того, в декабре 2020 года, когда увидели, что начинается вторая волна эпидемии, „Укравтодор“ снял с себя 7−8 млрд и заменил кредитными ресурсами, привлеченными под госгарантии. То есть говорить, что забрали деньги из антиковидного фонда и не досталось медицине, неправильно. Формально деньги были взяты из антиковидного фонда, который на самом деле правильно называть антикризисным, потому что во всех странах было 4 направления антикризисного финансирования: вложения в инфраструктуру, финансирование здравоохранения, компенсация кредитных ставок и компенсация по налогам», — подчеркнул эксперт.

Но то, что об этом так много говорили, по мнению Голика, нормально, потому что это первая такая большая программа за всю историю Украины, и она успешно реализовывалась: «Недавно президент выступал на форуме «Украина 30», и мне запомнились две его фразы: «Кто-то строит мосты, а кто-то пишет посты» и «Сейчас первая власть в стране, которую оппоненты критикуют за то, что она делает, а не за то, что она не делает».

В каждой реконструированной школе, отметил Голик, через год вырастает средний балл, и это закономерность: «Мы четко видели это еще по Днепропетровщине. По сути, социальная инфраструктура — школы, садики, стадионы строятся в первую очередь для детей. У детей просто не крадется будущее, как раньше».

По его словам, когда строится опорная школа, к ней делается и дорога из окрестных сел. Тогда малокомплектные школы в селах автоматически закрываются, потому что родители видят разницу в обучении в новой современной школе и в «каком-то, извините за выражение, бараке», построенном в середине прошлого века. Когда видят дорогу, новый безопасный автобус, который возит детей, то, естественно, дети переходят учиться в новую школу. У них балл по успеваемости выше, и экзамены они сдают лучше.

«Кроме того, дети, видя, как развивается большой спорт, сами начинают ходить в секции, а массовый детский спорт — это здоровая нация. Дешевле государству обеспечить ребенка возможность заниматься спортом, чем потом лечить его взрослого.

Считается что в каждой громаде с населением более 20 тыс. должен быть современный стадион. Стадион подразумевает футбольное поле 105 на 68 метров, искусственное покрытие, беговые дорожки, площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола, зону для воркаута, трибуны на несколько сот мест. Сейчас это стандарт для всей страны, а в 2017 году мы этот процес начали именно в Днепропетровской области (в 2015—2019 годах Юрий Голик работал советником главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. В декабре 2020 года Резниченко снова возглавил область. — Авт.) — в Синельниково, Каменском, Петриковке, Магдалиновке, Межевом. Мы строили в каждом райцентре, и сейчас это будет происходить по всей стране. По сути, весь проект «Велике будівництво» использует наш опыт работы в Днепропетровской области, распространив его на всю страну", — рассказал Голик.

Эксперт подчеркнул, что украинские компании научились строить дороги на уровне лучших мировых стандартов.

«Например, трасса Днепр — Кривой Рог. Вы едете по ровной дороге вообще без стыков и не почувствуете их даже колесами на низкопрофильной резине. При ее строительстве в прошлом году применялись новые технологии, которые сейчас используются уже повсеместно по стране.

В этом году также достроится трасса Днепр — Решетиловка. Впервые за историю независимой Украины Днепр с Киевом соединит 4-полосная трасса. Закончив с главными дорогами страны, в 2022-м «Укравтодор» начнет ремонтировать дороги более низкой категории. Мы сейчас делаем то, что сделала Польша на деньги ЕС, когда стала членом Евросоюза. Им выделяли каждый год 5 млрд евро дотаций, это приблизительно 150 млрд гривен, причем выделяли безвозвратно. Мы же должны деньги найти или внутри страны, или привлечь, из вне, заплатив при этом проценты за кредит", — отметил Голик.

«Велике будівництво» — это масштаб, который видит каждый регион страны.

В качестве примера эксперт привел Днепропетровскую область. в частности, в Днепре заканчивается реконструкция детской больницы № 5 — и это будет четвертая уникальная современная больница для нашей страны, которых в Украине всего было три — «Охматдет» в Киеве, а также хирургический и педиатрический корпуса больницы им. Руднева в Днепре.

«Заканчивается строительство нескольких детских садиков, например, детский садик в форме подковы в Покрове, в Старых Кодаках, два детсада реконструируется в Никопольском районе. Будет готова школа в Петропавловке. Закончена школа в Сурско-Литовском, 33-я гимназия в самом центре Днепра. Строятся два бассейна — в Слобожанском и Никопольском районах. Строится большой стадион в Приднепровском, в Кривом Роге реконструируются два стадиона — „Спартак“ и „Металлург“. Стадион „Металлург“ находился в аварийном состоянии, и строительные работы показали: если бы им не занялись, то он просто бы „сложился“. Теперь там будет современный стадион», — отметил Голик.

Он напомнил, что сейчас реализуется программа президента по приемным отделениям больниц.

«Вот, например, есть опорные ковидные больницы. Когда туда привозят больных, медики сталкиваются с тем, что нет современного диагностического оборудования, просто какая-то комнатка. Сейчас же приемные отделения — это помещения на 400, 800, где-то даже 1600 квадратных метров, где есть ангиограф, КТ, МРТ, эндоскопические стойки, цифровой рентген и т. д. Там есть специальный паркинг, куда может заехать скорая, и отапливаемое помещение, чтобы человека переносить в больницу не под дождем. Таким приемных отделений в области 13, и они все будут закончены в этом году. Будут также достроены 16 сельских амбулаторий, которые предыдущие областные власти не сумели закончить», — пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, есть проект реконструкции аэропорта «Кривой Рог»: «Это большой город, в котором должен быть аэропорт. Будет реализовываться проект „Сити Экспресс“ в Днепре, а также других больших городах. Проект „Сити Экспресс“ — это так называемые пригородные электрички. В больших городах передвижение людей должно происходить на нормальных пригородных електричках. Сейчас в Украину приехала швейцарская компания „Штадлер“, которая рассматривает строительство заводов по сборке вагонов здесь, в Украине. То есть мы не просто купим 500 вагонов, а купим 500 вагонов, сделанных в Украине, а это новые рабочие места и налоги в бюджет».

С точки зрения качества архитектуры, так, как строят в Днепропетровской области, в стране не строит никто. Многим еще придется пройти этот путь, который прошла Днепропетровщина в первую каденцию Резниченко, и начать строить не просто школы, а комфортные образовательные пространства.

У всех, кто имеет отношение к «Великому будівництву», тысячи сообщений с благодарностью в соцсетях: «Спасибо, что вы реконструировали школу или стадион».

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