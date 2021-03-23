Разведка проверила информацию о якобы поставке из России на Донбасс 100 танков

Информация о поставках в ОРДЛО более 100 российских танков Т-72 является фейковой.

Об этом сообщила сотрудница пресс-центра Министерства обороны Украины старший лейтенант Мария Сальник.

По ее словам, неправдивую информацию, которую распространяли в социальных сетях и российских массмедиа, противник использовал для усиления деструктивного влияния на местное население.

В то же время украинская разведка установила, что с начала марта в ОРДЛО автомобильным транспортом были завезены из России новые партии противотанковых и противопехотных мин, беспилотные летательные аппараты, станции радиоэлектронной борьбы и несколько десятков военных внедорожников. Железнодорожным транспортом доставлено более 5 тысяч тонн горючего.

Напомним, что недавно росСМИ написали о якобы гибели пенсионера в Донецке, которого «застрелил» снайпер ВСУ. Украинская сторона СЦКК подготовила соответствующую ноту в адрес СММ ОБСЕ с материалами расследования по фактам откровенных манипуляций со стороны российско-оккупационных войск.

Иллюстративное фото из Википедии.

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