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Украина

Украина отреагировала на планы «Справедливой России» открыть представительство на Донбассе

12:13 23 марта 2021
Флаг Украины

В Украине отреагировали на намерения российской партии «Справедливая Россия — За правду» открыть свои отделения во временно оккупированных Донецке и Луганске.

В МИД назвали такие планы «очередными доказательствами эскалации Россией ситуации в ОРДЛО». В заявлении, которое размещено на сайте внешнеполитического ведомства Украины, подчеркивается, что российские власти продолжают открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания пока неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поля.

«После незаконной раздачи паспортов граждан РФ российские партии разглядели возможность получения политических дивидендов. Заявленная цель представительского центра „Справедливой России“ — способствовать реализации избирательных прав „граждан России"-жителей временно оккупированных территорий — грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах. В последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму“, — подчеркивают украинские дипломаты и добавляют:» Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований «.

Напомним, что выборы в российскую Госдуму должны состояться в сентябре 2021 года. Журналист Сергей Гармаш, который принимает участие в работе украинской делегации в ТКГ, отмечал, что в РФ активно начали обсуждать вопрос участия жителей ОРДЛО в голосовании, и что оккупированные территории украинского Донбасса могут стать «серой зоной для избирательного процесса в России».

Иллюстративное фото с Pixabay.

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