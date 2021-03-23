Днепр решил ввести жесткие карантинные ограничения

В Днепре, который находится в «оранжевой» карантинной зоне, с 25 марта вводятся строгие карантинные ограничения. О решении комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям сообщил мэр города Борис Филатов.

По словам Филатова, власти решили «не тянуть «до упора». Он напомнил, что за последнее время коронавирус унес жизни многих известных жителей областного центра — генерального директора КБ «Южное» Александра Дегтярева, главврача 6-й детской больницы Виктора Слатвицкого, директора 35-й школы Светланы Солодовник, ветерана АТО и известного волонтера Тараса Березы, главврача 4-й больницы Константина Чебанова.

«Мы постараемся сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумываем механизм компенсации из местного бюджета», — пообещал Филатов.

Градоначальник призвал земляков перестать жить мифами и предрассудками, беречь свое здоровье и здоровье близких.

Напомним, на сегодяшний день в «красной» карантинной зоне находится семь областей Украины и Киев. Правительство предоставило местным властям право самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта. Столичные власти решили не останавливать общественный транспорт.

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