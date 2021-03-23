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Украина

Украина ввела обязательный ПЦР-тест для въезжающих в страну

10:49 23 марта 2021
ПЦР

В Украине, как и планировали ранее, ввели обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну иностранцев

Так, согласно постановлению Кабмина, тестирование на COVID-19 методом полимеразной цепнлй реакции (ПЦР) должно проводится не более, чем за 72 часа до пересечения границы. При этом у граждан других государств должны быть при себе страховые полисы.

Как передает «Украинская правда», представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что сотрудники ГПСУ имеют право проверять у лиц, которые попадают под двухнедельную самоизоляцию, установку мобильного приложения «Дій вдома».

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 23 марта, за сутки умерли 333 украинцев с подтвержденным коронавирусом.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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