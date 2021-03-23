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Украина

Дмитрий Ярош оказался пользователем TikTok и нашел там песню по душе

10:47 23 марта 2021
Ярош

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош активен в соцсетях. Бывший депутат публикует фото со своими любимыми внуками. А недавно Ярошу в TikTok понравилась композиция на военную тему и он порекомендовал ее в сети.

Это переделка хита 5'nizza «Солдат» Сергея Бабкина и Андрея Запорожца.

Кстати, у Андрея Запорожца, он же SunSay, был скандал во время нацотбора на «Евровидение 2016». Музыканта обвинили в поддержке сепаратистов. Тогда писали, что Запорожец подписан на паблик «Новороссии» и выступает активно в оккупированном Крыму.

Напомним, в 2019 году, на шестом году российской агрессии, харьковская группа SunSay, которая регулярно настаивает, что они «вне политики», засветилась на росТВ. Музыканты выступили в шоу «Вечерний Ургант».

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