В Украине антирекорд по числу умерших от ковида за сутки

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Украине умерли 333 человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, по состоянию на утро вторника, 23 марта, в стране зафиксировано 11476 новых случаев COVID-19.

Среди заболевших — 606 детей и 357 медработников. В больницы попали 2519 человек. Выздоровели 8044 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за последние сутки зарегистрировано в Одесской области (1122), Киеве (1050), а также во Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

Напомним, что из-за распространения коронавирусной инфекции в «красные» карантинные зоны попали Сумская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Одесская области и Киев.

Иллюстративное фото с Pixabay.



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