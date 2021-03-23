ВСУ отреагировали на фейк с убийством мирного жителя на Донбассе

За прошедшие сутки, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Российские оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Под огонь попали позиции ВСУ в районе Песок, Богдановки, Водяного и Тарамчука.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в нет.

«Нарушение с применением оружия сопровождалось откровенно сфабрикованным обвинением в информационном пространстве. В частности, об открытии со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины снайперского огня. Фейковые новости интенсивно тиражируются в так называемых СМИ ОРДО», — говорится в сообщении.

По этому поводу «РИА Новости» написали, что так называемый мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели пенсионера в Петровском районе города. Мужчину якобы убил снайпер ВСУ.

Украинская сторона СЦКК подготовила соответствующую ноту в адрес СММ ОБСЕ с материалами расследования по фактам откровенных манипуляций со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщали «ФАКТЫ, ВСУ почти ежедневно несут потери в зоне боевых действий на Донбассе. 20 марта в районе населенного пункта Шумы был смертельно ранен украинский военнослужащий. 19 марта на Донбассе при вражеском обстреле также был смертельно ранен украинский военный. 18 марта погиб боец из-за обстрела российских оккупантов возле Пивденного.

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