27.59 / 27.76 32.76 / 33.11
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ВСУ отреагировали на фейк с убийством мирного жителя на Донбассе

10:07 23 марта 2021
военный

За прошедшие сутки, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Российские оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Под огонь попали позиции ВСУ в районе Песок, Богдановки, Водяного и Тарамчука.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в нет.

«Нарушение с применением оружия сопровождалось откровенно сфабрикованным обвинением в информационном пространстве. В частности, об открытии со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины снайперского огня. Фейковые новости интенсивно тиражируются в так называемых СМИ ОРДО», — говорится в сообщении.

По этому поводу «РИА Новости» написали, что так называемый мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели пенсионера в Петровском районе города. Мужчину якобы убил снайпер ВСУ.

Украинская сторона СЦКК подготовила соответствующую ноту в адрес СММ ОБСЕ с материалами расследования по фактам откровенных манипуляций со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщали «ФАКТЫ, ВСУ почти ежедневно несут потери в зоне боевых действий на Донбассе. 20 марта в районе населенного пункта Шумы был смертельно ранен украинский военнослужащий. 19 марта на Донбассе при вражеском обстреле также был смертельно ранен украинский военный. 18 марта погиб боец из-за обстрела российских оккупантов возле Пивденного.

143

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

внук Ротару

«До неприличия…» Сын Ротару выдвинул «обвинение» ее внуку по случаю 27-летия

Василий Чеботарь

Украинец Чеботарь одним ударом обездвижил чемпиона мира по кикбоксингу: видео нокаута

Никита Добрынин

Никиту Добрынина убрали из российского «Холостяка»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер